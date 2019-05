Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Fahrzeuge

Iserlohn (ots)

Am Grünen Weg ist ein Unbekannter am Mittwochnachmittag oder der folgenden Nacht in einen schwarzen Touran eingebrochen. Er nahm eine Arbeitstasche sowie eine Geldbörse mit Bargeld und Bank- und Kundenkarten an sich. An der Kalkstraße wurde in derselben Nacht ein Ford Kuga aufgebrochen. Der Dieb nahm verschiedene Gegenstände wie eine Sonnenbrille an sich.

