Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Raub: Opfer schlägt Täter in die Flucht

Lüdenscheid (ots)

Ein 21-jähriger Lüdenscheider befand sich gestern, gegen 20.30 Uhr, auf der Wilhelmstraße in Höhe des Stern-Centers. Dort sprach ihn eine vierköpfige Gruppe an. Sie versuchten ihn zu Boden zu stoßen. Das Opfer ergriff darauf die Flucht. Hierbei fiel er hin und verlor sein Handy. Ein männlicher Täter griff sich das Telefon und wollte weglaufen. Der Bestohlene eilte dem Täter hinterher und schlug ihn mit seinem Rucksack. Dieser verlor das Handy darauf wieder und lief mit seinen drei Mittätern in Richtung Thünentreppen davon. Der Geschädigte wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Täterbeschreibung: Täter 1: männlich, 17-18 Jahre alt, schlanke Statur, mittelblonde Haare, beige Hose, dunkle Oberbekleidung Täter 2: männlich, rote Kapuze Täter 3: männlich, 20-22 Jahre, schwarze Kapuzenjacke Täter 4: keine Beschreibung möglich

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid (9099-0) entgegen.

