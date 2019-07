Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Streit eskaliert

Achern (ots)

Möglicherweise hat am Freitagabend unter anderem die starke Alkoholisierung eines 40 Jahre alten Mannes dafür gesorgt, dass in der Ambros-Nehren-Straße der Streit mit einem 57-Jährigen eskalierte. Gegen 21.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass der 40-Jährige auf seinen am Boden liegenden Kontrahenten eintreten würde. Der Angreifer konnte wenig später vorläufig festgenommen werden. Er musste den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Sein 57 Jahre altes Opfer wurde durch die Attacken schwer verletzt. Hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes brachten ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ermitteln nun die genauen Hintergründe der handfesten Auseinandersetzung. /ya

