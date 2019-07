Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Polizeibekannter Wohnungseinbrecher von Bundespolizei in grenzüberschreitenden Linienbus festgenommen

Aachen - Horbach - Düsseldorf (ots)

Am Dienstagnachmittag haben Beamte der Bundespolizei in einem grenzüberschreitenden Linienbus bei Aachen-Horbach einen polizeibekannten Wohnungseinbrecher festgenommen. Er war zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle des Busses stellten die Beamten bei einem 39-Jährigen einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Wohnungseinbruchdiebstahl fest. Der Betreffende musste diesbezüglich noch eine Restfreiheitsstrafe von 199 Tagen einer Gesamtstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten absitzen. Er wurde auf die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof in Aachen verbracht. Hier wurde ihm der Haftbefehl eröffnet. Im Anschluss aller polizeilichen Maßnahmen ist er in die Justizvollzugsanstalt in Aachen eingeliefert worden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell