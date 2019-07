Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung (hin)

Einbeck (ots)

Am 05.07.2019, gegen 23.00h kam es auf einem Gartengrundstück in der Schlachthofstraße im Rahmen von Streitigkeiten zu einer gefährlichen Körperverletzung, in deren Verlauf ein 18-jähriger Einbecker nicht unerheblich verletzt wurde. Zur ambulanten Behandlung wurde er mit einem RTW dem Einbecker Bürgerspital zugeführt. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 19-jährigen Einbecker, der mit einem Bluetooth-Lautsprecher dem 18-jährigen mehrfach auf den Kopf geschlagen hat.

