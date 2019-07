Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

(tm)Am 06.07.2019, 22.40h, befährt ein 70-jähriger Einwohner aus Fuldabrück mit seinem PKW die K 447 von Wahmbeck in Richtung Bodenfelde, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn läuft. Es kommt zum Zusammenstoß. Am PKW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Das Reh verendet an der Unfallstelle.

