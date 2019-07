Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

(tm)Am 06.07.2019, 10.20h, will ein 83-jähriger Einwohner aus einem Bodenfelder Ortsteil mit seinem PKW rückwärts von seinem Grundstück in der Amelither Str. auf die Fahrbahn der Amelither Str. (L 551) fahren. Infolge Unachtsamkeit fährt er quer über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Straßengraben. Hierbei wird seine 80-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Am PKW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

