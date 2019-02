Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachgemachte Verkehrsschilder mit arabischen Aufschriften in Stralsund

Stralsund (ots)

In Stralsund haben Polizeibeamte gestern Vormittag durch Hinweisgeber und im Zuge eigener Streifentätigkeit drei Schilder mit arabischen Aufschriften festgestellt, die nach jetzigem Kenntnisstand der so genannten "Identitären Bewegung" zuzuordnen sind.

Auf zwei Schildern stand in arabischer Schrift "Stralsund". Sie waren aus Pappe und in Farbe und Optik echten Ortseingangsschildern nachempfunden, jedoch nicht in Originalgröße. Eines dieser nachgemachten Schilder war unter dem echten Stralsunder Ortseingangsschild aus Richtung Vogelsang kommend angebracht.

Weiterhin wurde ein nachgemachtes Verkehrsschild sichergestellt, das ebenfalls aus bemalter Pappe war. Die Nachbildung war in Anlehnung an das Verkehrszeichen Nummer 136 "Kinder - Gefahrzeichen" gestaltet. Auf diesem Schild stand in arabischer Schrift "Achtung Einzelfall!!!" Statt der beiden laufenden Kinder auf dem Originalschild war hier eine liegende Person aufgemalt, auf die eine weitere Person augenscheinlich heraufsprang.

Alle drei Schilder wurden sichergestellt. Der Staatsschutz der KPI Anklam hat die Ermittlungen gegen den oder die bisher unbekannten Täter aufgenommen. Zusammenhänge zu anderen in der jüngeren Vergangenheit aufgestellten Schilder der "Identitären Bewegung" in Stralsund werden geprüft.

Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 55822223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle.

