Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall (hin)

Einbeck (ots)

Am 06.07.2019, gegen 00.35h befährt eine 31-jährige Markoldendorferin mit ihrem PKW die L 580 von Markoldendorf kommend in Richtung Einbeck. Kurz vor dem Ortseingang Einbeck wird ein Fuchs auf der Fahrbahn vom PKW erfasst. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro, der Fuchs verendete vor Ort.

