Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Donnerstag, 25.04.2019, 10:07 Uhr

Am Donnerstagmorgen befährt ein 64-Jähriger mit seinem Pkw die Auffahrt zur Parkebene eines Parkhauses im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld. Ersten Ermittlungen zufolge rutscht der 64-Jährige mit seinem Fuß vom Gaspedal ab, woraufhin er zunächst mit dem verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 49-Jährigen kollidiert. Anschließend stößt der 64-Jährige mit einem parkenden Fahrzeug sowie dem verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 79-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wird das Fahrzeug des 79-Jährigen im Weiteren auf das haltende Fahrzeug eines 82-Jährigen geschoben. Der 79-Jährige wird im Rahmen dessen verletzt und muss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 49-jährige Unfallbeteiligte wird ebenfalls verletzt, begibt sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrzeug des 64-jährigen Unfallverursachers ist durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

