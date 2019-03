Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots)

Etwa 14.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Herdorf. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte in der Hauptstraße ein Dreirad auf die Fahrbahn gelegt und damit den Verkehrsunfall verursacht. Ein 63-Jähriger hatte das Dreirad erkannt und mit seinem Pkw eine Vollbremsung eingeleitet. Der nachfolgende 22-Jährige Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. An den beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise auf den unbekannten Ableger des Dreirades nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

