Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raubüberfall in Neuwied-Engers Zeugenaufruf

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 22.02.2019 wurde in Neuwied, Stadtteil Engers in der Zeit um 23:30 in der Alleestrasse auf der gegenüberliegenden Straßenseite zur Sparkasse eine Frau von zwei unbekannten männlichen Tätern überfallen. Die Täter schlugen auf die Frau ein und entwendeten mit Gewalt aus ihrer Geldbörse das Bargeld. Zu dieser Zeit befanden sich verschiedene Fahrzeuge und Passanten im Bereich der Alleestraße, Bendorfer Straße und Alte Schloßstraße. Insbesondere fiel ein dunkelblauer BMW älterer Bauart auf. Er war besetzt mit zwei männlichen Personen und befand sich unmittelbar zur Tatzeit in diesem Bereich. Wir bitten mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Neuwied zu melden. Telefon: 02631/878-0.

