POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - Entlaufener Hund stellt sich (unter die Dusche) bei der Polizei - Unfälle

Crailsheim: Entlaufener Hund stellt sich (unter die Dusche) bei der Polizei

Manche Dinge sind kaum erklärbar. So auch diese Sache nicht. Am Dienstag wurde dem Polizeirevier Crailsheim von einem Tierheim gemeldet, dass ein kleiner brauner Hund aus dem Tierheim entlaufen sei. Am Mittwochmorgen stand nun ein Beamter des Polizeireviers Crailsheim unter der Dusche im Keller des Reviers in der Parkstraße, als er plötzlich etwas Flauschiges an seinen Beinen spürte. Mit einem Handtuch bekleidet und mit dem Hund im Schlepptau kam der Beamte in die Wache und wollte von seinen Kollegen wissen, wem denn der braune Hund in der Dusche gehöre. Siehe da, es handelte sich doch tatsächlich um den entlaufenen Hund aus dem Tierheim, der mehrere Kilometer bis zum Polizeirevier zurücklegte. Der kleine Streuner hatte wohl seinen Ausflug beendet und wollte von der Polizei wieder nach Hause chauffiert werden.

Gaildorf: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Mit einem wasserfesten Stift hat ein Unbekannter den gepflasterten Fußweg der Parkanlage in der Graf-Pückler-Straße bemalt. Weiterhin wurde eine dort befindliche Holzbank mit dem Stift bemalt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall in der Sulzdorfer Straße

Am Mittwoch um kurz nach 11:30 Uhr stand ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Sulzdorfer Straße und musste warten, da ein vorausfahrender LKW nach links auf die Ellwanger Straße einfahren wollte und dem Mercedes die Fahrspur versperrte. Ein dahinter fahrender 61-jähriger LKW-Lenker fuhr an dem stehenden Mercedes vorbei und wollte nach rechts auf die Ellwanger Straße abbiegen. Hierbei streifte er mit seinem Anhänger den Mercedes.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Rückwärts wollte am Mittwoch um 10:30 Uhr eine 31-jährige BMW-Lenkerin vom Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße ausparken. Hierbei übersah sie einen vorbeifahrenden PKW Mitsubishi einer 63-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall am "Scharfen Eck"

Am Scharfen eck kam es am Mittwoch um 10:45 Uhr zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Eine 22-jährige Seat-Lenkerin fuhr aus Unaufmerksamkeit auf einen vorausfahrenden Audi A3 einer 24-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Oldtimer gestreift

Beim Ausparken aus einem Hotelparkplatz in der Straße Am Markt streifte am Mittwoch um kurz nach 09:30 Uhr ein 66-jähriger VW Passat-Lenker einen dort geparkten Opel Olympia. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

