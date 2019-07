Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Wo ist Polina P.? Die Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Mit einem Foto sucht die Polizei nach der vermissten Polina P. Die 36-Jährige ist zuletzt am Morgen des 9. Juli in der Straße Dohne gesehen worden. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Polina P. ist 166 cm groß, hat eine schlanke Statur und trägt ihre schulterlangen Haare offen. Zuletzt trug sie einen weißen Pullover mit Kapuze und rotem Kragen der Marke Tommy Hilfiger, blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Zudem hatte sie eine braune Umhängetasche aus Leder dabei. Möglicherweise hat sie sich an diesem Tag nach Duisburg begeben. Oft hielt sie sich in der Stadtbibliothek in Mülheim an der Ruhr auf. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell