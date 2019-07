Polizei Essen

POL-E: Essen: Audifahrer (27) rast mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr - anderer Verkehrsteilnehmer stark gefährdet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45355 E.-Bochold: Am Sonntagnachmittag (14. Juli, 16:30 Uhr) stellte die Polizei mehrere geschmückte Fahrzeuge, die vermutlich zu einer Hochzeitsgesellschaft gehörten, auf der Altendorfer Straße, Ecke Schölerpad fest. In Höhe der Einmündung Hirtsieferstraße nahmen die Beamten laute Motorengeschräusche wahr. Plötzlich scherte ein weißer Audi S5 Coupe nach links in den Gegenverkehr aus und beschleunigte das Fahrzeug massiv. Die Beamten schalteten das Martinshorn und das Blaulicht an und nahmen die Verfolgung auf. Im Kurvenbereich der Altendorfer Straße/ Wüstenhoferstraße reduzierte der Fahrer des weißen Wagens seine Geschwindigkeit nicht und blieb auf der Fahrspur des Gegenverkehrs. Dadurch bestand eine erhebliche Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer, da der Kurvenbereich nicht von dem Fahrer eingesehen werden konnte. So kam es zu einer Vollbremsung eines entgegenkommenden weißen Smarts, dessen Fahrer mit seiner schnellen Reaktion womöglich einen Zusammenstoß verhindert hat. Ungeachtet des Gegenverkehrs setzte der Audi seine Fahrt fort. Kurz hinter der Einmündung Kampstraße hielt das Streifenteam das Auto an. Der Fahrer (27) war mit seiner Familie (26w, 3w) unterwegs nach Mülheim. Er machte gegenüber den Beamten keine weiteren Angaben. Sein Führerschein sowie der weiße Audi S5 wurden beschlagnahmt. Die Polizei sucht insbesondere den Smartfahrer als Zeugen, der auf der Altendorfer Straße, Höhe Wüstenhöferstraße, besonders gefährdet wurde. Auch weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei dem Verkehrskommissariat 3 unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /JH

