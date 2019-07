POL-E: Mülheim an der Ruhr: Fotofahndung nach mutmaßlichen EC-Kartendieb - Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Polizei Essen

45475 MH-Dümpten: Die Kriminalpolizei sucht mit einem Überwachungsbild nach einem mutmaßlichen Dieb, der am Montag, 20. Mai, mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Automaten an der Aktienstraße Bargeld abgeholt hat. Zuvor hat der mutmaßliche Dieb die EC-Karte einem 82-jährigen Mülheimer in einem Lebensmittelmarkt an der Aktienstraße gestohlen. Bei der Transaktion wurde der unbekannte Mann von der Sicherheitseinrichtung des Automaten gefilmt. Bislang schlugen polizeiliche Maßnahmen zur Identifizierung des Mannes fehl, sodass ein Gericht der Veröffentlichung des Fotos zugestimmt hat. Hinweise zum Verdächtigen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

