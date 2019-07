Polizei Essen

POL-E: Essen/ Recklinghausen/ Reken: Intensive Ermittlungsarbeit führt zur Festnahme einer Trickdiebin - 33-Jährige in Untersuchungshaft

Essen (ots)

45138 E.-Südostviertel: In der Nacht zu Freitag (12. Juli) erbeutete eine Betrügerin unter anderem wertvollen Schmuck, nachdem sie sich bei einer 77-jährigen Essenerin als Polizeibeamtin ausgab. Zunächst erhielt die Seniorin einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Er teilte der gutgläubigen Frau mit, dass eine kriminelle Bande einen Einbruch plant und die Polizei daher alles Geld und wertvollen Gegenstände zur sicheren Verwahrung an sich nimmt. "Eine zivile Kollegin kommt gleich vorbei", so der Telefonbetrüger. Sie solle alle Rollladen und Fenster geschlossen halten. Gegen 00:30 Uhr klingelte es, wie versprochen, an der Haustür der Bewohnerin. Die falsche Polizistin wies die Seniorin an, dass sie mittels Handy überprüfen solle, dass es sich bei ihr tatsächlich um eine Polizistin handelt. Mit dem Handy der Betrügerin tippte die Seniorin die 110 ein und landete wieder bei dem Betrüger am Telefon, der ihr die Sicherheit gab, dass es sich wirklich um eine Polizistin handelt. Wichtig! Die Betrüger tricksen Sie auch mit dieser Masche aus! Sollten Sie in eine solche Situation geraten, dann bitten Sie die Fremde/den Fremden hinaus aus der Wohnung, schließen die Tür von Innen und wählen mit Ihrem eigenen Telefon den Notruf der Polizei! Erst dann gelangt Ihr Anruf an die richtige Polizei. Die Betrügerin gewann durch den Rückruftrick das Vertrauen der Seniorin. Sie übergab der falschen Polizistin Bargeld, EC-Karten, persönliche Gegenstände und Schmuck in besonders hohem Wert. Die Betrügerin flüchtete. Kriminalisten übernahmen den Tatort und die weiteren Ermittlungen. Die Vorgehensweise und die Beschreibung der Abholerin ähneln bereits vorangegangenen Delikten. Intensive Ermittlungsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Polizeibehörden führten zu der Identifizierung der Tatverdächtigen. Mit Unterstützung der Kollegen aus Recklinghausen gelang den Essener Kriminalisten der Erfolg: Die dringend tatverdächtige 33-jährige Frau aus Dorsten konnte in Reken festgenommen werden. Ein Richter stellte einen Haftbefehl aus. Mittlerweile befindet sich die 33-Jährige in Untersuchungshaft. Ihr können mehrere Straftaten zugeordnet werden. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell