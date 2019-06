Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbekannter nutzt fremden Pool und trinkt fremdes Bier

Herdorf (ots)

Am 28.06.2019 um 04:00 Uhr stellte ein früh erwachter Nachbar fest, dass sich auf dem Nebengrundstück in der Hellertalstr. in Herdorf ein fremder Mann aufhält. Nachdem der Nachbar den blonden, ca. 30-35 Jahre alten Mann ansprach, entfernte dieser sich mittels Fahrrad in Richtung Stadtmitte, kam jedoch knappe 20 Minuten später wieder und entfernte sich erneut. Der alarmierte Grundstücksbesitzer stellte in dem derzeit unbewohnten Haus eine angetrunkene Bierflasche, ein Samsung-Handy und nasse Bekleidung fest, das Haus wurde offenbar durch die unverschlossene Hintertür betreten. Es wird vermutet, dass sich der Unbekannte einen schönen Abend mit Bier und Pool auf Kosten anderer gemacht hat und im Anschluss persönliche Gegenstände zurückließ. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Hausfriedensbruch. Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben?

