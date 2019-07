POL-E: Essen: Polizei sucht nach vermissten 34-jährigen Essener - Fotofahndung - Wer hat Benson W. gesehen?

Polizei Essen

45219 E.-Kettwig/Mönchengladbach/Mettmann: Der 34-jährige Essener arbeitete am Samstag, den 29. Juni, in einer Firma in Mönchengladbach. Anschließend besuchte er seine Verwandtschaft in Mettmann. Dort wurde er gegen 14 Uhr letztmalig gesehen. Der 34-Jährige wohnt mit seiner Familie in Kettwig. Nachdem er dort auch nach Tagen nicht mehr auftauchte, informierte die Familie die Polizei. Dass er sich nicht meldet ist für den vermissten Mann ein absolut untypisches Verhalten. Er ließ persönliche Gegenstände und Dokumente zurück, sodass er auch keine finanziellen Möglichkeiten mehr hat. Über sein Mobiltelefon ist er ebenfalls nicht erreichbar. Der 34-Jährige benötigt zusätzlich Medikamente für eine Erkrankung. Auch diese hat er in der Wohnung zurückgelassen. Nachdem es weiterhin keine Lebenszeichen von dem Essener gibt, sind suizidale Absichten nicht mehr ausgeschlossen. Der 34-Jährige ist kenianischer Herkunft, dunkelhäutig, hat schwarze, kurz rasierte Haare, ist zirka 180 cm groß mit einer schlanken Statur. Am Tag seines Verschwindens trug er eine graue Hose und ein graues Shirt. An seinem rechten Oberarm hat er eine Tätowierung. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben und/oder weitere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /JH

