Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Osterwick, Droste-Hülshoff-Weg, Einbruch in Schulkantine - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 06.07.19, 12:00 Uhr bis 07.07.19, 09:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Glastür in eine Schulkantine auf dem Droste-Hülshoff-Weg ein. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld, 02541-140, entgegen.

