Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190416 - 433 Frankfurt-Innenstadt/Eschersheim: Geklauter Roller schnell wiedergefunden

Frankfurt (ots)

(ka) Einen gestern Abend in der Innenstadt geklauten Roller, fanden Polizisten einige Stunden später im Stadtteil Eschersheim wieder und konnten ihn an den glücklichen Besitzer aushändigen.

Gegen 18.20 Uhr stellte der 29-Jährige seinen Roller der Marke "REX" in der Große Eschenheimer Straße ab. Leider vergaß er den Schlüssel im Zündschloss. Als er gegen 21.30 Uhr mit seinem Roller weiterfahren wollte, war dieser nicht mehr da, sodass er zum 1. Polizeirevier ging, um dort Anzeige zu erstatten. Die dortigen Polizeibeamten veranlassten sofort eine Fahndung nach dem Roller. Polizisten des 12. Polizeireviers in Eschersheim hörten diese und fanden tatsächlich den gesuchten Roller in der Niedwiesenstraße. Auf diesem saßen drei Jugendliche, die sofort abhauten, als sie die Beamten erblickten. Die Jugendlichen konnten, trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, nicht mehr angetroffen werden.

Den Roller mit Schlüssel ließen sie jedoch stehen, sodass beides an den dankbaren Besitzer zurückgegeben werden konnte.

