Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 68-Jährige verhindert Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am 10.04.2019 gegen 13.00 Uhr fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Wacholderstraße. Ihre Stofftasche, in der unter anderem auch ihr Geldbeutel drin war, hatte sie im Fahrradkorb deponiert. Als sie plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte, drehte sie sich um und sah einen Mann, der ihre Tasche in der Hand hielt. Als sie daraufhin laut schrie, warf der Mann die Tasche auf den Boden und flüchtete. Der Unbekannte war zwischen 30 und 50 Jahre alt und etwa 1,70 - 1,75 m groß. Er hatte dunkle kurze Haare und einen Bart. Er trug eine verwaschene Jeans, ein T-Shirt sowie eine Basecap. Unterwegs war er mit einem alten Herrenrad, auf dessen Gepäckträger sich eine zusammengerollte graue Stofftasche befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



