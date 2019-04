Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtragsmeldung zu der 79-jährigen Frau, die am 04.04.2019 am Bahnhof in Oggersheim verstorben ist

Ludwigshafen (ots)

Bei der gestrigen Obduktion der am 04.04.2019 am Bahnhof in Oggersheim verstorbenen 79-Jährigen konnte als Todesursache ein inneres Verbluten nach Sturz aus hoher Höhe festgestellt werden.

Aufgrund der Obduktion gab es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung Dritter.

