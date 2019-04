Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 09.04.2019 gegen 18:30 Uhr und dem 10.04.2019 gegen 09:00 Uhr stahlen unbekannte Täter aus einem Skoda Octavia, der "In den Hollergärten" stand, eine blaue Jacke, einen Kopfhörer von Bose sowie einen schwarzen Geldbeutel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

