Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bürgerehrung

Belobigung 2019 Polizeipräsident Thomas Ebling zeichnet Bürgerinnen und Bürger sowie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus

Ludwigshafen (ots)

Am 10. April 2019 hat Polizeipräsident Thomas Ebling in einem feierlichen Rahmen öffentlich den Bürgerpreis des Polizeipräsidiums Rheinpfalz verliehen und darüber hinaus besondere Leistungen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gewürdigt. Im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Leiningerland in Grünstadt wurden fünf Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet, die sich im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Notlagen für andere Menschen eingesetzt, Schaden abgewehrt und dadurch Schlimmeres verhindert haben. Neben der Bürgerehrung belobigte Herr Ebling zwei Polizeibeamtinnen und zwei Polizeibeamte.

Bürgerehrungen im Rahmen des Festakts Geehrt wurde heute Frau Irene Müller aus Frankenthal. Sie reanimierte einen kleinen Jungen in Frankenthal. Am Sonntag, den 14. Januar 2018, gegen 18.15 Uhr erreichte ein Notruf die Polizeiinspektion Frankenthal, dass in der Martin-Schongauer-Straße in Frankenthal dringend ein Notarzt erforderlich sei. Der Rettungsdienst wurde umgehend informiert. Auch eine Streife der Polizeiinspektion Frankenthal fuhr die Örtlichkeit schnellstmöglich an. Vor Ort fanden die Polizeibeamten folgendes Bild vor: Der erst 2 Jahre alte Sohn der dort wohnhaften Familie lag mit Herzproblemen auf dem Boden und wurde von Frau Müller reanimiert. Diese Maßnahmen wurden von Frau Müller bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes fortgeführt. Wie sich herausstellte leidet das Kleinkind schon seit seiner Geburt an Herzproblemen und musste bereits zweimal operiert werden. Durch die schnelle und entschlossene Hilfsbereitschaft konnte das Kind rechtzeitig wiederbelebt werden und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Herr Johannes Bruch aus Germersheim hielt einen Räuber nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Bellheim fest. Am Freitag, den 04. Mai 2018 gegen 15 Uhr meldet der Filialleiter des Netto Marktes in Bellheim über Notruf, dass gerade ein Raubüberfall stattfinde. Der Täter sei derzeit an der Kasse und habe ein Messer in der Hand. Noch während des Gespräches teilte der Filialleiter mit, dass der Täter nun aus dem Geschäft gerannt sei und in Richtung Kreisel an der Postgrabenstraße laufe. Gleichzeitig erreichte ein zweiter Notruf die Polizei. Ein aufgeregter Bürger teilte mit, dass ein Passant, der den Täter aus dem Netto Markt habe laufen sehen, diesem hinterhergeeilt sei und ihn aktuell auch festhalte. Die eingesetzten Streifen trafen unmittelbar danach an der Örtlichkeit ein und konnten den Täter festnehmen. Das Messer wurde sichergestellt. Herrn Bruchs couragierten und äußerst mutigen Verhalten ist es zu verdanken, dass der Täter festgenommen werden konnte.

Für einen vorbildlichen Einsatz erhielten Stevica Dokmanov, Gisela Dokmanov aus Falkenstein und Tim Bedemann aus Bobenheim-Roxheim die heutige Ehrung. Am Sonntag, 16. September 2018, gegen 11 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Frankenthal eine leblose Peron auf dem Parkplatz des Kräppelweihers zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim gemeldet. Beim Eintreffen der Streife und des Rettungsdienstes wurde der 63 Jahre alte Mann aus Bobenheim-Roxheim durch die geehrten Personen reanimiert und so ins Krankenhaus gebracht werden.

Belobigung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Frau Polizeikommissarin Sarah Schreiner und Herr Polizeikommissar Andreas Mut der Polizeiinspektion Grünstadt retteten am 04. April 2018 einen Mann aus einer verqualmten Wohnung in Grünstadt. Frau Schreiner und Herr Mut wurden gegen 23 Uhr zu einer Wohnung in Grünstadt beordert. Aus der Wohnung wurde starker Rauch gemeldet. Beim Eintreffen vor Ort bestätigte sich die Rauchentwicklung. Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren noch nicht vor Ort eingetroffen. Nach Feststellung der betreffenden Wohnung konnte durch Klingeln zunächst keine Reaktion des Wohnungsinhabers erreicht werden. Erst auf mehrfaches starkes Klopfen und lautes Rufen öffnete der Wohnungsinhaber die Wohnungstür, ging aber in seine Wohnung, die zu diesem Zeitpunkt stark verraucht war, zurück. Die Polizeibeamten gingen in die zu diesem Zeitpunkt schon stark vernebelte Wohnung hinein. Herr Mut zog einen Topf mit verkohltem Essen vom Herd und stellte diesen in die Spüle. In der Wohnung war durch die starke Rauchentwicklung fast nichts mehr zu sehen. Beide fanden den Wohnungsinhaber benommen in der Wohnung vor. Gemeinsam konnte sie ihn schließlich nach draußen in die Sicherheit begleiten.

Frau Polizeikommissarin Lara Laub und Herr Polizeikommissar Simon Dannheimer der Polizeiinspektion Frankenthal wurden am 22. Mai 2018, aufgrund deren außergewöhnlichen Einfühlungsvermögen und couragierten Einsatz belobigt. Am Dienstag 22. Mai 2018 wurde durch die Rettungsleitstelle der Polizeiinspektion Frankenthal mitgeteilt, dass ein Mann mit stark blutenden Verletzungen beim Rettungsdient erschienen sei, sich äußerst aggressiv verhalten habe und nun weggelaufen sei. Die Person konnte schließlich auf dem obersten Plateau eines hohen Gebäudes in Frankenthal gesichtet werden. Der Mann reagierte auf eine Ansprache äußerst aggressiv und musste mehrmals beruhigt werden. Er wies stark blutende Wunden an den Armen vor und fügte sich in Anwesenheit der Polizeibeamten mit einem Messer weitere Verletzungen zu. Anschließend holte er einen Dolch aus seinem mitgeführten Rucksack und drohte an, diesen in seinen Bauch zu stechen. Des Weiteren kletterte er über die Brüstung und drohte an, zu springen. Nur durch gutes Zureden konnte er auch von diesem Vorhaben abgebracht werden. Plötzlich und unerwartet kam er dann die Treppe runter und bat die Beamten um Hilfe. Auf diese Weise konnte der Mann überwältigt werden.

Die öffentliche Verleihung des Bürgerpreises des Polizeipräsidiums Rheinpfalz erfolgte nun zum sechsten Mal. Unser Ziel ist es, Menschen zu motivieren, bei Straftaten und Notfällen hinzuschauen, Hilfe zu rufen, sich um Opfer zu kümmern oder sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind unsere Partner für die öffentliche Sicherheit, als Nachbar, als Helfer in der Not oder als Zeuge einer Straftat.

Wie dies gelingt, haben die heute Geehrten eindrucksvoll gezeigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell