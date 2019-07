Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg - Einbruch in Bäckereifiliale (Berichtigung der heutigen Meldung von 13:20 Uhr)

Homberg (ots)

Gudensberg Einbruch in Bäckereifiliale Feststellungszeit: 22.07.2019, 05:40 Uhr

Heute Morgen wurde der Polizei in Fritzlar durch den Inhaber ein Einbruch in seine Bäckerei in der Straße "Freiheit" gemeldet. Unbekannte Täter hatten die Personaltür der Bäckerei aufgehebelt und sich auf diese Weise Zutritt verschafft. Aus der Schublade eines Schreibtisches entwendeten die Täter Wechselgeld. Weiterhin fanden die Täter noch ein Tablet, das sie ebenfalls mitnahmen.

Hinweise bitte in diesem Fall nicht an die Polizeistation Melsungen, sondern an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher

