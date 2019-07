Polizei Homberg

POL-HR: Jesberg-Elnrode-Strang - Zwei Ferkel aus Stall gestohlen

Homberg (ots)

Jesberg-Elnrode-Strang Zwei Ferkel aus Stall gestohlen Tatzeit: 18.07.2019, 20:00 Uhr bis 19.07.2019, 10:00 Uhr

Heute Morgen wurde der Polizei in Schwalmstadt ein Diebstahl von zwei Ferkeln angezeigt, die bereits letzte Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Hauptstraße aus einem Schweinestall entwendet wurden.

Die Täter entwendeten aus dem Stall zwei weibliche Ferkel im Alter von 10 Wochen. Die beiden Ferkel haben einen Wert von 180,- Euro und waren mit der Nummer DE HR 066340100399 gekennzeichnet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell