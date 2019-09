Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 51-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Am Montag gegen 16.15 Uhr hat sich in der Lindenstraße in Olpe ein Alleinunfall ereignet, bei dem sich eine 51-Jährige verletzte. Die Citroen-Fahrerin befuhr die Wohngebietsstraße aus Richtung Grubenstraße kommend. Dabei geriet sie vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach links und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Da sie über Schmerzen klagte brachte sie ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

