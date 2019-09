Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 83-Jährige in Fußgängerzone angefahren

Attendorn (ots)

Bei einem Unfall am Montag um 10.15 Uhr in der Fußgängerzone im Bereich der Straße "Alter Markt" ist eine 83-Jährige verletzt worden. Nach Zeugenaussagen fuhr ein 25-jähriger Kleintransporter-Fahrer langsam rückwärts und übersah dabei die Verletzte, die sich als Fußgängerin mit ihrem Rollator hinter dem Fahrzeug befand. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Rollator liegt im dreistelligen Bereich.

