POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.07.2019

Moormerland - Aufbrüche von Kleintransportern

Moormerland - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Gemeinde Moormerland zu insgesamt fünf Aufbrüchen von Fahrzeugen, darunter ein versuchter Aufbruch. Bei der Versuchstat hebelte ein bislang unbekannter Täter an einer Tür eines Audi 80 in der Rinderhagenstraße. Zu einer Fahrzeugöffnung kam es allerdings nicht. Bei den anderen Taten in der Rudolfswieke, der Memeler Straße, Dollartstraße und dem Birkhahnweg waren Kleintransporter betroffen, die zum Teil als Firmenfahrzeuge genutzt werden. Durch Aufhebeln der Türen oder Einwirken auf das Fahrzeugschloss erlangte der Täter Zugriff auf die Fahrzeuge. Aus allen Kleintransportern wurde elektrisches Werkzeug entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf eine höhere vierstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Schwerer Verkehrsunfall

Ostrhauderfehn - Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers und eines Fahrradfahrers kam es am gestrigen Nachmittag gegen 15:25 Uhr auf der 1. Südwieke. Ein 24-jähriger aus Ostrhauderfehn befuhr mit seinem Kraftrad die 1.Südwieke in Fahrtrichtung Langholter Straße. Vor dem Kraftradfahrer fuhr ein Pkw. Nachdem der Pkw an einer Fußgängerbrücke, die die beiden Südwieken miteinander verbindet, vorbeifuhr, querte ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Ostrhauderfehn die Fahrbahn. Hierbei fuhr er von der Fußgängerbrücke an, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen. Der Kraftradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Beide Personen stürzten von ihren Fahrzeugen und wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Borkum - Sachbeschädigung durch Graffiti

Borkum - In der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochmittag wurden durch einen bislang unbekannten Täter auf Sitzbänken und einem Abfallbehälter Symbole mit roter und weißer Farbe gemalt, beziehungsweise gesprüht. Betroffen sind zwei überdachte Sitzbänke und ein Abfallbehälter im Dünenpark in Richtung des Nordsee-Aquariums. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

