POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle ++ Bargeld aus Pizzeria entwendet ++

Leer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Leer - Am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr verursachte ein 46-jähriger aus Leer mit seinem Pkw Chevrolet gleich mehrere Unfallschäden. Zunächst durchfuhr der Leeraner den Kreisverkehr in dem Hoheellernweg. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr kam er zu weit nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dortigen Verkehrsschild und verlor dabei sein vorderes Kennzeichen. Der Mann setzte seine Fahrt in Richtung Reimersstraße fort und beabsichtigte nach rechts in Johannstraße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang kam er erneut nach links von der Fahrbahn ab und rammte einen vor der dortigen Sparkasse aufgestellten Pfeiler. Im Anschluss versuchte der 46-jährige in eine Parkbucht vor einem Mehrparteienhaus in der Johannstraße einzufahren. Hierbei touchierte er einen bereits abgestellten Toyota. Das Verkehrszeichen, der Pfeiler, der Toyota und der eigene Chevrolet wurden durch das Fahrverhalten des Leeraners beschädigt. Der Verursacher, der letztlich an der Parkbucht durch die Beamten angetroffen werden konnte, stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein wurde sichergestellt. Der 46-jährige darf bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge führen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Emden - Am gestrigen Nachmittag beabsichtigte die Polizei eine Verkehrskontrolle eines Audi, A4 in der Cirksenastraße durchzuführen. Die Beamten gaben dem Fahrer ein Anhaltesignal, dem der Fahrer auch zunächst nachkam. Als die Beamten jedoch die Kontrolle durchführen wollten, setzte der Fahrer des Audi seine Fahrt fort. Hierbei fuhr er über einen Fußgängerweg und flüchtete in Richtung der Nesserlander Straße und anschließend in die Hansastraße. Die Beamten konnten in der Sachsenstraße beobachten, wie der Fahrzeugführer seinen Audi fußläufig verließ. In der Graf-Enno-Straße konnte der 32-jährige aus Emden letztlich gestellt werden. Während der Verfolgung fuhr der Emder mit einer überhöhten Geschwindigkeit über eine Kreuzung, deren Lichtzeichenanlage auf Rot geschaltet war. Um dem Gegenverkehr auszuweichen, nutzte er zum Teil den Gehweg. Bei seiner rasanten Flucht beschädigte er lediglich das von ihm benutzte Fahrzeug am Autoreifen. Personen- oder sonstige Schäden entstanden nicht. Der Grund für dieses riskante Fahrverhalten steht noch nicht fest. Gegen den 32-jährigen wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Rhauderfehn - Bargeld aus Pizzeria entwendet

Rhauderfehn - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria in der Straße "Untenende". Hierbei hebelte ein bislang unbekannter Täter eine Eingangstür auf und öffnete gewaltsam eine dortige Kasse. Weiterhin wurden die Geldspielautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

