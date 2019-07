Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.07.2019

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots)

++ Verstoß gegen das Tierschutzgesetz (siehe Bildmaterial) ++ Diebstahl aus Wohnung ++ Verkehrsunfall ++ Strandzelt beschädigt ++

Moormerland - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Moormerland - Am letzten Sonntagvormittag machte die Polizei eine grausame Entdeckung am Oldersumer Sieltief in Höhe einer Parkanlage an der Friedhofstraße. Ein Passant, der am dortigen Gewässer Enten fütterte, erkannte zwei verletzte Tiere und alarmierte die Polizei. Hierbei stellten die Beamten fest, dass in dem Hals einer Ente eine dünne Metallspitze steckte. In dem Körper einer weiteren Ente steckte eine Art Pfeil. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Verletzungen mutwillig herbeigeführt wurden. Das Veterinäramt wurde verständigt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl aus Wohnung

Emden - In der Zeit zwischen letzten Donnerstagmorgen und gestern Abend drang ein bislang unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Cirksenastraße ein. Hierzu hebelte er eine rückwärtige Terrassentür auf und gelangte so in das Objekt. Unter Mitnahme einer E-Bike Batterie und einem dazugehörigen Ladekabel flüchtete der Täter. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

A 28/Anschlussstelle Apen/Remels - Verkehrsunfall

A 28/Anschlussstelle Apen/Remels - Zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung kam es am heutigen Vormittag gegen 10:50 Uhr auf der A 28 in Höhe der Anschlussstelle Apen/Remels. Ein 47-jähriger aus Nordenham befuhr mit einem Mercedes, an dem ein Trailer gekoppelt war, an der Anschlussstelle auf die A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet das Gespann, welches mit einem weiteren Pkw beladen war, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Hierbei prallte der Trailer gegen die Seite des Zugfahrzeuges und schleuderte zurück gegen die Außenschutzplanke. Der Mercedes kam letztlich quer auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Bei der Aufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass das Gespann mit 400 Kilogramm überladen war. Die Autobahnmeisterei, die zufällig die Unfallstelle passierte, sicherte diese ab und richtete eine einspurige Verkehrsführung entlang der Unfallstelle ein. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Trailer musste zusammen mit dem geladenen Pkw abgeschleppt werden.

Borkum - Strandzelt beschädigt

Borkum - In der Nacht von letzten Samstag auf Sonntag kam es am Nordstrand an der Bürgermeister-Kieviet-Promenade zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter hatte ein Strandzelt sowie einen darin befindlichen Liegestuhl eingeschnitten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: heike.rogner@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell