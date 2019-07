Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.07.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Wohnhaus ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Ingewahrsamnahme ++ Entsorgung von Altreifen ++

Rhauderfehn - Diebstahl aus Wohnhaus

Rhauderfehn - Am gestrigen Abend in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 23:15 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Lerchengang ein. Hierzu wurde eine rückwärtige Eingangstür aufgehebelt. Unter Mitnahme von Bargeld, einer Geldbörse mit Personaldokumenten und einer Spielekonsole flüchtete der Täter anschließend unerkannt. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rhauderfehn - Am gestrigen Abend wurden gleich mehrere Strafverfahren gegen einen 29-jährigen aus Ostrhauderfehn eingeleitet. Grund hierfür war ein durch Zeugen beobachteter Verkehrsunfall, der sich gegen 18:45 Uhr in der Backemoorer Straße, Ecke Schatteburger Straße ereignet hatte. Der Fahrzeugführer hatte sich mit dem verunfallten Pkw Audi, A3 jedoch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zuvor soll er die Backemoorer Straße in Richtung Collinghorst befahren haben. Beim Linksabbiegen in die Schatteburger Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Hinweisschildern. Erste Ermittlungen und eine eingeleitete Fahndung führten schließlich zu einer Wohnadresse in Ostrhauderfehn. Hier konnte der durch die Zeugen beschriebene Fahrzeugführer sowie der beschädigte Audi angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Ostrhauderfehners stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Da der 29-jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen ihn eingeleitet.

Emden - Ingewahrsamnahme

Emden - In der heutigen Nacht gegen 03:40 Uhr wurde die Polizei zu einer randalierenden Person vor einem Lokal in der Osterstraße gerufen. Ein 31-jähriger aus Bremen war vor der geschlossenen Lokalität in Wut geraten und sorgte damit für ruhestörenden Lärm. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis. Der Bremer beabsichtigte daraufhin auf sein mitgeführtes Fahrrad zu steigen. Da die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Mannes festgestellt hatten, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,89 Promille. Obwohl die Beamten eine Weiterfahrt untersagten, versuchte der Bremer immer wieder auf das Fahrrad zu steigen. Dem Platzverweis kam der 31-jährige ohne Fahrrad nicht nach. Er wurde daher in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zur Dienststelle zeigte sich der Mann renitent und uneinsichtig. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana, die sichergestellt wurde. Gegen den Bremer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Emden - Entsorgung von Altreifen

Emden - Am gestrigen Morgen wurde der Polizei eine illegale Entsorgung von Altreifen in der Normannenstraße mitgeteilt. Hier konnten circa 45 Altreifen und Altreifenreste festgestellt werden. Die Tatzeit kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher bestimmt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

