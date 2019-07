POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.07.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Fahrraddiebstahl im Doppelpack - Täter gestellt! ++ Unter Alkoholeinfluss zur Polizeidienststelle gefahren ++ Verkehrsunfall zwischen Wohnmobil und Pkw ++

Emden - Fahrraddiebstahl im Doppelpack - Täter gestellt!

Emden - Am gestrigen Nachmittag gegen 16:30 Uhr versuchten zwei Männer aus Emden zwei Fahrräder innerhalb einer halben Stunden an zwei unterschiedlichen Tatorten zu entwenden - beide Mal konnten sie von der Polizei aufgehalten werden. Passanten waren auf die Männer aufmerksam geworden, die gerade damit beschäftigt waren, Fahrräder in der Kirchstraße, Ecke Große Straße aufzubrechen. Umgehend alarmierten sie die Polizei, die die beiden Täter im Alter von 36 und 39 Jahren schließlich in Höhe des Stadtgartens stellen konnten. An dem mitgeführten Damenfahrrad der Marke "Anno 1911" befanden sich Aufbruchspuren. Das Fahrrad wurde sichergestellt und die beiden Männer aus Emden konnten vorerst aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Circa zwanzig Minuten später beobachteten die Beamten, wie dieselben Männer ein Fahrrad, welches verschlossen an einer Straßenlaterne in der Straße "Am Delft" lehnte, aufnahmen und gemeinsam wegtrugen. Die Beamten hinderten die beiden an der weiteren Tatausführung, stellten das verschlossene Fahrrad wieder an den ursprünglichen Abstellplatz und nahmen beide Männer vorläufig in Gewahrsam. Sie müssen sich nun wegen gemeinschaftlichen Fahrraddiebstahls verantworten.

Uplengen - Unter Alkoholeinfluss zur Polizeidienststelle gefahren

Uplengen - Ein Bußgeld von 500 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte erwartet einen 65-jährigen aus Uplengen, der sich dazu entschieden hatte, alkoholisiert mit seinem Daimler zur Polizeidienststelle in Remels zu fahren. Der Mann wollte am gestrigen Nachmittag einem Vorladungstermin nachkommen. Dabei stellten die Beamten allerdings fest, dass der 65-jährige alkoholisiert mit seinem Pkw gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet.

Bingum - Verkehrsunfall zwischen Wohnmobil und Pkw

Bingum - Am heutigen Vormittag ereignete sich gegen 09:50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem Pkw auf der Straße "Am Bingumer Deich". Ein 74-jähriger aus Paderborn war von der Anschlussstelle Jemgum der A 31 abgefahren und beabsichtigte nach links auf die Straße "Am Bingumer Deich" in Richtung Jemgum abzubiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten VW Kleinwagen, der die gleiche Straße in Richtung Bingum befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Kleinwagens, ein 45-jähriger aus Coldam, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Aus seinem Pkw konnte eine Rauchentwicklung wahrgenommen werden, sodass die Feuerwehr zusätzlich alarmiert wurde. Ein Brandausbruch fand jedoch nicht statt. Während der Bergung des Kleinwagens wurde die Anschlussstelle Jemgum für circa zehn Minuten voll gesperrt. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt und konnte seine Fahrt vorerst fortsetzen.

