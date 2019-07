Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

PI Leer/Emden (ots)

Weener - Nachträgliche Meldung zu einem Raubüberfall

Weener - Wie die Polizeiinspektion Leer/Emden mitteilte, kam es am 23.05.2019 in einem Park an der Marktstraße zu einem Überfall auf einen 16-jährigen aus Weener. Hierbei soll es auch zu einer Bedrohungshandlung mit einem Messer gekommen sein. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Zweifel an der Ausführung der Tat. Später ließ sich aufklären, dass der Überfall vorgetäuscht war. Die Gründe hierfür werden nicht offengelegt. Der Vorgang wurde an die Staatsanwaltschaft in Aurich abgegeben.

