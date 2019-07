Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 21.07.2019

Leer/Emden (ots)

++ Fahrraddiebstahl - schneller Fahndungserfolg ++ ++ Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Schwerer Verkehrsunfall ++

Leer - Fahrraddiebstahl / schneller Fahndungserfolg

Am gestrigen Samstag wird gegen 20:30 Uhr ein 44-jähriger Mann im Leeraner Stadtgebiet durch eine Streifenbesatzung kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung macht dieser widersprüchliche Angaben zur Herkunft eines von ihm mitgeführten Fahrrads. Bei genauerer Inaugenscheinnahme stellen die Beamten Aufbruchspuren am Fahrradschloss fest. Dazu befragt, gibt der Leeraner an, dass Fahrrad aufgefunden und behalten zu haben. Die Beamten stellen den Gegenstand sicher. Zwischenzeitlich hatte sich der Eigentümer des Fahrrads bei der Polizei gemeldet und über die Onlinewache der Polizei Niedersachsen auch bereits Anzeige erstattet. Demnach war diesem das Rad von Freitag auf Samstag entwendet worden.

Weener - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntag, gegen 00:30 Uhr, befährt ein 52-jähriger Mann mit einem Pedelec den Radweg der Weenerstraße in Richtung Bunde. In Höhe der BAB-Abfahrt Weener nähert sich der in Bunde wohnhafte Mann einer vor ihm gehenden Fußgängergruppe. Der Mann fährt in die Gruppe hinein. Dabei werden eine 24-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann leicht verletzt. Auch der Pedelecfahrer verletzt sich bei dem Unfall. Die aufnehmende Streifenbesatzung stellt bei dem Verursacher eine Atemalkoholkonzentration von 2,66 Promille fest. Dieser wird aufgrund eigener Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Westoverledingen - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum Sonntag ereignet sich auf der Großwolder Straße ein Verkehrsunfall bei dem die 34-jährige Unfallverursacherin verletzt wird. Gegen 01:30 Uhr befährt die aus Westoverledingen stammende Frau mit ihrem PKW VW Golf die B70 und kommt aus anfangs noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW prallt frontal gegen einen Baum. Da bei der Fahrzeugführerin eine Alkoholbeeinflussung festgestellt wird, wird in einem örtlichen Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Dorthin war die Frau aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen mit einem Rettungswagen verbracht worden. Der PKW erleidet bei dem Unfall einen wirtschaftlichen Totalschaden. Gegen die Unfallverursacherin wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Moormerland - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte einen PKW Audi A6 mit Kennzeichen Leer in der Hatshauser Straße in Moormerland. Bei dem 24-jährigen in Wiesmoor wohnhaften Fahrzeugführer werden alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 1,49 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wird. Gegen den Beschuldigten wird ein Strafverfahren eingeleitet; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Samstag befährt eine 45-jährige Emderin mit einem PKW VW Up das Em-der Stadtgebiet. Gegen 09:10 Uhr werden im Rahmen einer in der Teutonenstraße erfolg-ten Verkehrskontrolle Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung bei der Fahrzeugfüh-rerin festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergibt 3,16 Promille. Daraufhin wird eine Blutent-nahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Gegen die Beschuldigte wird außerdem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Emden - Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstag, um 13:30 Uhr, verunfallen ein 53-jähriger Mann und dessen 43-jährige Ehefrau auf der Autobahnzufahrt in Emden/AS Wolthusen in Fahrtrichtung Leer. Als Führer eines Motorrades Kawasaki verliert der Mann in der dortigen Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit seiner Ehefrau als Sozia kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit den Leitplanken. Beide aus Südbrookmerland stammende Personen werden bei dem Unfall verletzt. Der Kradführer zieht sich erhebliche Beinverletzungen zu und wird noch vor Ort notärztlich versorgt und im Anschluss mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Autobahnauffahrt ist für Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung des Unfallfahrzeuges für ca. eine Stunde gesperrt gewesen.

