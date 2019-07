Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Einbrecherin festgenommen

Lüdenscheid (ots)

Der Bewohner eines Hauses an der Luisenstraße hörte Samstag, 6 Uhr, Scheibenklirren. Er wählte den Notruf. Polizeibeamte stellten an einem Büro im Erdgeschoss eine eingeschlagene Scheibe fest und durchsuchten das Gebäude. Die Polizisten nahmen eine 19-jährige Lüdenscheiderin auf frischer Tat fest. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Bisher unbekannte Täter warfen heute, gegen 1.50 Uhr, die Scheibe eines Supermarktes am Vogelberger Weg ein. Die Täter drangen ein, machten aber offenbar keine Beute. Sie richteten etwa 2000 Euro Schaden an. Sie flüchteten unerkannt.

Innerhalb der letzten Woche klauten unbekannte Diebe aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Annabergstraße ein orangefarbenes Elektrofahrrad der Marke "Jarifa". Wer kann Angaben zum Verbleib des Rades machen?

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell