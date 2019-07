Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Nächtliche Sachbeschädigung in Schule - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag, 04.07.2019, einen Feuerwehreinsatz in einer Schule in der Engelbergerstraße in Freiburg verursacht. Wie Zeugen der Polizei gegen 1 Uhr mitteilten, kamen mindestens zwei unbekannte Täter aus der Schule und versuchten offenbar eine brennende Jacke zu löschen. Als sich die Zeugen näherten, flüchteten die Tatverdächtigen.

Ein Tatverdächtiger wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,80 Meter groß, 18-22 Jahre alt, blond, nach oben gegelte Haare, blaue Augen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zündeten die Täter im Erdgeschoss der Schule einen Müllsack und eine Jacke an, dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Es kam zu Rauchentwicklung, ein Feuer brach jedoch nicht aus. Des Weiteren hinterließen die Täter Fäkalien. Wie die Unbekannten in das Gebäude gelangten, ist noch nicht bekannt. Einbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Der Feueralarm wurde möglicherweise durch die Täter selbst ausgelöst.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 29688-0 beim Polizeiposten Freiburg-Stühlinger oder rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 beim Polizeirevier Freiburg-Nord zu melden.

