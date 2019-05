Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl in Einkaufscenter:

Drei auf der Durchreise befindliche ausländische Tatverdächtige hielten sich am 22.05.2019, gegen 15.00 Uhr, im Einkaufscenter am Güterbahnhof auf. Hier wurden sie von einer Mitarbeiterin beobachtet, wie sie an der Kasse ungefragt das Zigarettenregal aufschoben, um einige Schachteln Zigaretten herauszunehmen. Eine der Personen blockierte die Sicht der Kassiererin, sodass die weiteren Personen Zigaretten entnehmen konnten und diese sodann in ihre Jacken steckten. An der Kasse wurde durch die erstgenannte Person lediglich Lebensmittel bezahlt. Da der Diebstahl der Zigaretten durch eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtet wurde, konnte diese nun einen Kollegen hinzurufen. Als die Täter dies feststellten, verließen zwei der Männer fluchtartig den Markt. Der dritte Täter wurde im Einkaufscenter durch Mitarbeiter festgehalten. Anschließend konnten die flüchtigen Personen im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden am 23.05.2019 beim Amtsgericht Goslar vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell