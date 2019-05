Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.05.2019

Goslar (ots)

Langelsheim

Einbruch in Tankstelle

Am 22.05.2019, gegen 01.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle in der Wolfshagener Str. in 38685 Langelsheim ein.

Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie innerhalb weniger Minuten große Mengen Zigaretten.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen des Einbruchs, bzw. Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05321/3390 oder aber bei der Polizei in Langelsheim unter 05326/97870 zu melden.

Lutter

Einbruch in den Kindergarten "KiGaLu"

In der Zeit vom 21.05.19, 19.00 Uhr - 22.05.19, 06.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in den Kindergarten Lutter, Über der Kieckwiese 4, ein.

Nachdem die Räumlichkeiten erfolglos nach lohnenswertem Diebesgut abgesucht wurden, verschütteten die Täter vermutlich aus Ärger Flüssigkleber, den sie in den Räumen vorfanden.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen des Einbruchs, bzw. Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05321/3390 oder aber bei der Polizei in Lutter unter 05383/328 zu melden.

Lüdke, KHK

