POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Streitigkeiten in Mehrfamilienhaus:

Am Montag, den 20.05.2019, wurde die Polizei gegen 22:45 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Amtsgarten gerufen, weil ein Mann wiederholt gegen die Tür eines Mitbewohners hämmern solle. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten vor der Wohnung des 79jährigen Anrufers war der andere Mann zunächst verschwunden. Während des Gespräches mit dem Anrufer kam der betreffende Nachbar aus seiner Wohnung hinzu und mischte sich ein. Er stand merklich unter Alkoholeinfluss und war sehr aufgebracht. Der 49jährige Mann bezichtigte seinen 79jährigen Nachbarn ihn in einer vorherigen Auseinandersetzung geschlagen zu haben. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde der 49jährige aufgefordert sich zu beruhigen und in seine Wohnung zurückzukehren. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach. Doch kurz nachdem die Beamten das Haus verlassen hatten, mussten sie zurückkehren, weil der 49jährige erneut an der Tür stand und heftig dagegen schlug. Dieses Mal wurde er zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen und Straftaten ins polizeiliche Gewahrsam gebracht.

