Diebstahl von Kosmetikartikeln:

Am Dienstag, den 21.05.2019, wurden gegen 12.30 Uhr, durch eine Kundin in einem Drogeriemarkt beobachtet wie ein bislang unbekannter Täter eine größere Anzahl von Lippenstiften und Make-up einer Kosmetikmarke aus der Auslage an sich genommen hatte. Die Kundin wendete sich an die Mitarbeiter des Marktes, um den Vorfall zu melden, doch in der Zwischenzeit konnte der Dieb das Geschäft mit den nicht bezahlten Artikeln verlassen. Die entwendeten Artikel haben einen Gesamtwert von ca. 700,- Euro. Die Zeugin, die den Diebstahl beobachtet hat, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat zu melden.

Diebstahl von Werkzeug aus Firmentransporter in Vienenburg:

Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem in der Breslauer Straße parkenden Firmentransporter hochwertiges Werkzeug. Der Daimler Sprinter wurde von Montag, den 20.05.2019, 17.00 Uhr, bis zur Feststellung am Dienstag, den21.05.2019, 06.15 Uhr, in der Straße abgestellt. Am Fahrzeug wurde die hintere Ladetür aufgehebelt und das Werkzeug mitgenommen.

