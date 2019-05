Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 21.05.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an der Goethe Schule

Zwischen So.,19.05.2019, 18.00 Uhr - Montag, 20.05.2019, 07:30 Uhr warfen bislang unbekannte Täter eine Scheibe der Goethe-Schule an der Kornstr. ein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 EUR.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen der Sachbeschädigung, sich unter der 05321/3390 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Am Mo., 20.05.2019, zwischen 13:35 - 14:53 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Zeiß-Str. abgestellter PKW Audi A8 mit SZ-Kennzeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigt. Der/die Fahrzeugführer(in) entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand am Audi Schaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Unfallzeugen, sich unter der 05321/3390 zu melden.

Bad Harzburg

Gefahrenstelle durch beschädigte Gasleitung

Am 21.05.19, kurz vor 11 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei eine beschädigte Gasleitung in der Bismarckstr., Höhe Hausnr. 25 gemeldet. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr, der Rettungsdienst des Landkreises, sowie der Stadtwerke Bad Harzburg fanden vor Ort auf der Bismarckstr. eine beschädigte Gasleitung (Niederdruckleitung)vor, aus der Gas ausströmte. Zu Personenschäden kam es durch das Ereignis nicht.

Mit vereinten Kräften wurde neben der Sicherung der beschädigten Stelle, eine sofortige Evakuierung der im Umkreis von 200 m befindlichen Wohnungen durchgeführt.

Eine Sammelstelle für die evakuierten Personen wurde in der Straße Am Rodenberg eingerichtet. Ferner wurde der Gefahrenbereich großräumig abgesperrt. Diese Maßnahmen dauern zur Zeit noch an. Es kam bzw. kommt hierdurch zu geringen Beeinträchtigungen des Individualverkehrs.

Die Reparaturmaßnahmen sollen voraussichtlich gegen 16.00 Uhr beendet sein. Der Grund für die Beschädigung der Leitung dürften durchgeführte Erdarbeiten sein, bei denen die Leitung getroffen wurde.

Insgesamt wurden rund 53 Kameradinnen/Kameraden aus den Reihen der Feuerwehren Bad Harzburg, Bündheim und Bettingerode eingesetzt. Die Polizei war mit 15 Einsatzkräften unterwegs.

Lüdke, KHK

