POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, d. 19.05.2019, gg. 14.00 Uhr, ereignete sich ein Unfall im Bereich der Okertalsperre, Gelmkental, Parkplatz Windbeutelkönig. Ein Pkw-Fahrer beschädigte mit dem Pkw ein anderen geparkten Pkw beim Ausparken. Von einem Zeugen konnte das Kennzeichen des verursachenden Pkw abgelesen werden. Bei der Halteranschrift konnte dann später durch die Polizei das verursachende Fahrzeug und der Fahrer angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 62-jährige Altenauer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen "Unfallflucht" und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gegen ihn eingeleitet. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf 1800 EUR geschätzt.

Motorradunfall

Am Sonntagabend, 18.10 Uhr, kam es in Clausthal, Osteröder Straße, zu einem Motorradunfall mit einem schwerverletzen Kradfahrer. Zwei Pkw und dahinter ein Krad befuhren die Osteröder Straße hintereinander stadtauswärts. Der erste Pkw wollte dann nach links in die Bartelsstraße abbiegen. In diesem Moment hatte der Motorradfahrer zum Überholen der beiden Pkw angesetzt und es kam zum Zusammenstoß des Krades mit dem Linksabbieger. Der Motorradfahrer, 41 Jahre, aus Bad Brückenau, wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 8000 EUR geschätzt. /Krz.

