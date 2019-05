Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.05.2019

Goslar (ots)

Einbruch in Hütte der "Harzer Roller"

In der Zeit vom 15.05.2019, 10:30 Uhr - 19.05.2019, 10:40 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Harzklubs "Harzer Roller" im Bad Harzburger Ortsteil Halringerode ein. Der oder die Täter verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt zum Gastraum und einem angrenzenden Abstellraum. In diesen beiden Räumlichkeiten öffneten der oder die Täter die Schränke und andere Gelasse. Die Verantwortlichen des geschädigten Vereins konnten bslang noch keine Angaben machen, ob tatsächlich Gegenstände entwendet worden sind. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum mögliche Hinweise zum Tageschehen unter der Rufnummer 05321 - 3390 zu melden.

Fischdiebstahl

Am 19.05.2019, in der Zeit von 15:00 - 17:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Gartenteich im Goslarer Ortsteil Jerstedt insgesamt fünf Goldfische (Schleierschwänze) im Wert von circa EUR 200,-. Der Eigentümer stellte fest, dass der am Teich vorhandene Kescher vermutlich zur Tatausführung genutzt wurde. Die Polizei Goslar bittet darum, dass sich mögliche Hinweisgeber unter der Rufnummer 05321-3390 melden.

Brand der ehemaligen Realschule Hoher Weg

Am 20.05.2019, gegen 05:30 Uhr, kam es zu einem Brand auf dem Gelände der ehemaligen Realschule Hoher Weg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die im Umbau befindliche Außenfassade in Brand. Durch den Brand wurden diverse Baumaterialien beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Hinweise unter der Rufnummer 05321-3390

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell