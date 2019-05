Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 19.05.2019

Bad Harzburg:

Einbruch in Vereinsheim Mittwoch, 15.05.2019 bis Sonntag, 19.05.2019, Harlingerode, Landstraße. Bislang unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln von Fensterläden und folgendem Einschlagen von Fenster in das Vereinsgebäude "Harzer Roller" ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter Tel. 05322-911110

Vienenburg

Diebstahl von HU-Plaketten ( sog. TÜV Plaketten) In der Nacht zum Sonntag, 19.05.2019 kam es im Stadtgebiet von Vienenburg zu mehreren Diebstählen von Plaketten der Hauptuntersuchung. Die an den hinteren Kennzeichen aufgeklebten Plaketten wurden sauber abgelöst. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Vienenburg unter 05324-2278 oder die Polizei Bad Harzburg 05322-911110

