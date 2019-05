Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 19.05.2019

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Fahrt unter Drogeneinfluß

Samstag, 18.05.2019, 17.00 Uhr. Ein 21-jähriger Mann aus Ilsenburg führte seinen Pkw Skoda auf der Ilsenburger Straße, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Kokain / Amfetamin) stand. Der junge Mann war aufgefallen, da er während der Fahrt mit einem Handy telefonierte. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Samstag, 18.05. 2019, 23.50 Uhr. Ein 58-jähriger Mann aus Lehre führte seinen Pkw auf der Herzog-Julius- Straße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt.

Einbruch in Spargelverkaufsstand

Sonntag, 19.05.2019, 00.55 Uhr, Landstraße, Parkplatz E-Center Ein Zeuge beobachtete eine männliche Person, die in dem auf dem Parkplatz aufgestellten Spargelstand einbrach. Die alarmierte Polizei konnte in Tatortnähe einen amtsbekannten jungen Mann antreffen, die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigung an Pkw

Ein Bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Samstag, 18.05.2019, den Heckscheibenwischer an einem in der Schmiedestraße abgestellten BMW X 3 ab. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110

Krause, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell