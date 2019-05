POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Samstag, 18.05.2019

Polizeiinspektion Goslar

Bad Harzburg

Unfallflucht Donnerstag, 09.05.2019, 07.30 Uhr, Nordhäuser Straße, Aral-Center Der bislang unbekannte Führer eines mit Holz beladenen Lkw stieß beim Auffahren auf das Tankstellengelände gegen die Überdachung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro, der Führer des Lkw entfernte sich, ohne seine gesetzlichen Pflichten nachzukommen- Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter Tel. 05322-911110

Ladendiebstahl von Spirituosen Freitag, 17.05.2019, 14.35 Uhr, E-Center Harlingerode. Ein bislang Unbekannter entwendete im E-Center mehrere Flaschen Whiskey, -ein Mitarbeiter im Markt bemerkt den Vorfall, kann jedoch nur noch feststellen, wie der Täter in einem weißen Opel mit Ausfuhrkennzeichen zu zwei weiteren Männern einstieg und wegfuhr. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Ladendiebstahl von Spirituosen Freitag, 17.05.2019, 13.30 Uhr, E-Center Am Güterbahnhof. Bislang Unbekannte entwendeten im E-Center diverse Flaschen Whiskey und andere Spirituosen im Wert von über 500 Euro. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Vienenburg Körperverletzung / Sachbeschädigung Freitag, 17.05.2019, 18.00 Uhr, Osterwiecker Straße, Parkplatz Penny-Markt Eine der Polizei zunächst als Beschädigung an einem Pkw gemeldeter Vorfall entpuppte sich als dubioser Fall, denn Zeugen berichteten, dass eine inzwischen namentlich ermittelte Person eine andere, männliche Person tätlich Angriff, in den sogenannten Schwitzkasten nahm und mit dem Kopf gegen ein Pkw rammte. Die Beteiligten waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Ort, die Ermittlungen dauern an.

