Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar vom Freitag, 17.05.2019, 12.00 Uhr bis Samstag, 18.05.2019, 09.00 Uhr

Goslar (ots)

Räuberischer Diebstahl

Am 17.05.19, gegen 13.15 Uhr, kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Baßgeige in Goslar zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 57-jähriger Mann aus Liebenburg entwendete zunächst einige Lebensmittel aus den Auslagen und versuchte dann den Kassenbereich zu passieren. Als er von einer Angestellten angesprochen wurde, riss er sich gewaltsam los und versuchte zu fliehen. Er konnte jedoch im Nahbereich aufgegriffen werden.

