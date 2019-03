Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Diebstahl, Einbruch, Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Nach Unfall vorsorglich in Klinik

Am Samstagnachmittag um 15.20 Uhr ist es auf der Schieferstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24 -Jähriger fuhr mit seinem Audi vom Parkplatz eines Möbelhauses auf die B 28 und übersah hierbei einen in Richtung Metzingen fahrenden 29 -jährigen Mercedes-Fahrer. Da nicht auszuschließen war, dass sich der 4 -jährige Sohn des Mercedes-Fahrers bei dem Aufprall Verletzungen zugezogen hatte, wurde dieser vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Eningen unter Achalm (RT): Vorfahrt missachtet

Am Samstag um 13.30 Uhr ist es auf der Reutlinger Straße an der Einmündung zur Mühlstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61 -jähriger Smart-Fahrer fuhr vom Mühlweg auf die Reutlinger Straße ein und übersah hierbei einen in Richtung Ortskern fahrenden 52 -jährigen Seat-Fahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Am Freitag gegen 16.00 Uhr ist auf dem Feldweg parallel der L1208 /Echterdinger Straße zwischen Echterdingen und Bernhausen ein Exhibitionist aufgetreten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 16 -jährige Joggerin auf dem Feldweg, als ihr ein bislang unbekannter Mann mit entblößtem Geschlechtsteil entgegenkam. Der Mann war 30 - 40 Jahre alt, 180 - 190 cm groß, schlank, kurze dunkelbraune auf beiden Seiten abrasierte Haare und hatte eine helle Hautfarbe. Er trug dunkelblaue Jeans, eine schwarze Softshell - oder Regenjacke und eine auffällige verspiegelte schwarze Sonnenbrille mit bunten Gläsern. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Diebe schlugen auf der Landesmesse zu

Gleich zweimal haben Diebe am Samstag auf der Landesmesse zugeschlagen. Gegen 13.00 Uhr wurde einem Geschädigten auf der Messepiazza ein höherer Bargeldbetrag aus der Außentasche seiner Jacke entwendet. Die Jacke war während eines Restaurantbesuches über eine Stuhllehne gehängt. Zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr wurde an einem Messestand ein Bedienungsgeldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet. Die Geschädigte hatte diesen kurzzeitig auf dem Verkaufstresen abgelegt, während sie einen Kunden bediente.

Ostfildern-Nellingen (ES): Hoher Sachschaden nach Unfallflucht (Zeugenaufruf)

Am Samstag gegen 10.45 Uhr ist es in Nellingen zu einer Unfallflucht gekommen, bei welcher der Verursacher einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro angerichtet und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstell entfernt hat. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit einem größeren Fahrzeug ähnlich eines Mercedes Sprinter und angehängtem Autotransportanhänger die Schwarze Breite und bog nach rechts in die Johann-Sebastian-Bach-Straße ab. Beim Abbiegevorgang beschädigte er mit dem Anhänger zunächst einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW und anschließend einen davor geparkten Pkw Smart. Obwohl der Verursacher den Unfall bemerkt haben muss, entfernte er sich ohne anzuhalten. Das Polizeirevier Filderstadt sucht noch Zeugen des Unfalles, welche sich unter Telefon 0711/70913 melden können.

Dettingen unter Teck (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Am Samstag zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Keßlerstraße eingebrochen worden. Nachdem die Haustür aufgehebelt wurde, gelangte die Täterschaft in das Haus, aus welchem Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet wurde.

Tübingen (TÜ): Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Am Samstagnachmittag ist es gegen 14.45 Uhr auf der Alten Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 40 -Jährige befuhr mit ihrem VW die Alte Landstraße in Fahrtrichtung Kilchberg. Auf Höhe des dortigen Supermarktes musste sie ihren PKW aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage abbremsen. Der nachfolgende 60 -jährige Fahrer eines VW bremste seinen PKW ebenfalls ab. Der darauffolgende 30 -jährige VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit ins Heck des 60 -Jährigen. Aufgrund dessen wurde er nach vorne beschleunigt und prallte gegen den PKW der 40 -Jährigen, welche mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht wurde. Über die Schwere der Verletzungen liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

